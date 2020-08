Piątek 7 sierpnia 2020 Intel twierdzi, że jego mobilne procesory są lepsze niż mobilne CPU AMD

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 14:26 (2) Do sieci wydostała się seria slajdów przygotowanych przez dział marketingu Intela, a kierowanych do sprzedawców sprzętu komputerowego. Na slajdach Intel twierdzi, że w rzeczywistych i najczęstszych zastosowaniach jego procesory dla laptopów są lepsze aniżeli konkurencyjne mobilne Ryzeny serii 4000 (APU Renoir). Aby to udowodnić Intel porównał laptop Lenovo Y7000-2020 z 6-rdzeniowym procesorem Core i7-10750H do laptopa Lenovo R7000-2020 z 8-rdzeniowym CPU Ryzen 7 4800H. Konfiguracja obu laptopów miała być taka sama: karta GeForce GTX 1650 Ti, 16 GB pamięci DDR4, dysk SSD 512 GB i Windows 10 w tej samej wersji.



Jedyną różnicą było taktowanie pamięci RAM: 3200 MHz w laptopie z Ryzenem, i 2933 MHz w laptopie z Core i7.



Według Intela, w 35 na 36 testowanych grach, laptop z Core i7 zapewniał o kilka lub kilkanaście procent więcej klatek na sekundę niż laptop z CPU Ryzen. Także w zastosowaniach nie związanych z grami, Core i7-10750H wypadał według Intela o 9 do 25 procent lepiej niż Ryzen 7 4800H - o czym świadczy 6 testów wykonanych m.in w SysMar 2018, WebXPRT 3, Excelu, PowerPointcie czy Adobe Lightroom.



To już kolejny tego typu materiał Intela, w którym pokazuje on przewagę swoich procesorów w testach typowo jednowątkowych lub związanych z grami 3D. Ze wcześniejszymi materiałami tego typu można zapoznać się tutaj, tutaj, i tutaj.







Re: (autor: Surfman | data: 7/08/20 | godz.: 14:35 )

Dużo pewnie wynika z taktowania procków, ale gdzie info o temp. i poborze energii?



Intel i jego (autor: BoloX | data: 7/08/20 | godz.: 14:42 )

kolejna odsłona żenady...



