Próbka inżynierska procesora AMD Ryzen 9 4950X z zegarem do 4,9 GHz

Autor: Zbyszek | źródło: Igor’s Lab | 14:41 (1) AMD przygotowuje obecnie nowe desktopowe procesory Ryzen serii 4000 (nazwa kodowa Vermeer). Będą to wydajne procesory bazujące na najnowszej architekturze x86 ZEN 3, nieposiadające zintegrowanego układu graficznego, i produkowane w ulepszonej litografii 7nm. Według ostatnich informacji AMD już od lipca posiada próbki inżynierskie tych procesorów w wersji B0, czyli kandydującej do finalnej, a obecnie trwają ich końcowe testy poprzedzające uruchomienie masowej produkcji. Zdaniem Igor’s Lab, próbki inżynierskie mają dość wysokie częstotliwości taktowania.



Próbka 16 rdzeniowego procesora z serii Vermeer, czyli prawdopodobnie przyszłego Ryzena 9 4950X, występuje pod symbolem 100-000000061-06_ 49/37 _ Y i ma taktowanie bazowe na poziomie 3,7 GHz, i taktowanie Turbo 4,9 GHz.



Zdaniem Igor’s Lab, wersje które trafią na rynek będą mieć zegary nie niższe, a prawdopodobnie jeszcze nieco wyższe od częstotliwości, jakimi odznaczają się próbki inżynierskie.



