Poniedziałek 10 sierpnia 2020 Debiut Libre Office w wersji 7.0.0

Autor: Wedelek | źródło: LibreOffice.org | 05:29 Po wielu miesiącach prac na serwerach Document Foundation pojawiła się nowa wersja pakietu biurowego LibreOffice 7.0. Wprowadza ona szereg usprawnień poprawiających wydajność wchodzących w jej skład aplikacji i zwiększających ich kompatybilność z rozwiązaniami konkurencji. Najważniejsza z nich to oficjalne wsparcie dla formatu ODF 1.3 (OpenDocument Format). Bezpośrednim następstwem tego rozwiązania jest lepsza współpraca z plikami zapisanymi w formatach DOCX, XLSX i PPTX. Zawdzięczamy ją nowemu modelowi kompatybilności z dokumentami pakietu MS Office, zapisanymi w wersjach 2013, 2016 i 2019. Używany do tej pory model zakładał kompatybilność jedynie z wersją 2007.



ODF 1.3 wprowadza też cyfrowy podpis plików, wsparcie szyfrowania z użyciem OpenPGP dla dokumentów w formacie XML, ulepszone opcje importu, oraz obsługę dokumentów XLSX z nazwami zawierającymi ponad 31 znaków.



Kolejną ważną zmianą w LibreOffice 7.0 jest nowy, wydajniejszy silnik graficzny 2D Skia, oraz powiązane z nim wsparcie dla API Vulkan. W ich implementacji fundacji Document pomogła firma AMD, która zapewniła zaplecze techniczne oraz niezbędne zasoby finansowe.



Pakiet doczekał się też nowego zestawu ikon o nazwie Sukapura (domyślny zestaw dla MacOS) oraz uaktualnionej galerii kształtów. Wchodzące w jego skład aplikacje otrzymały także nowe efekty wyróżniające dla wstawionych obiektów, półprzeźroczysty tekst, oraz kilka mniejszych usprawnieniami w GUI, takich, jak przeorganizowane menu kontekstowe czy zmodernizowany system zakładek. Do tego nowy CALC doczekał się skrótu dla auto sumowania i lepszego generatora liczb pseudolosowych, a IMPRESS i DRAW mogą w końcu generować duże PDFy (ponad 500m długości).



Pełną listę zmian znajdziecie w dołączonej na stronie projektu dokumentacji technicznej. Pakiet LibreOffice 7.0 można pobrać za darmo z TEJ strony.









K O M E N T A R Z E

