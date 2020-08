Poniedziałek 10 sierpnia 2020 Canon przyznaje, że padł ofiarą ataku Ransomware

Autor: Wedelek | źródło: Bleepingcomputer | 05:01 Ostatnio coraz częściej słyszymy o błędach w zabezpieczeniach i atakach na firmy z branży IT. Najpoważniejsze i najnowsze z nich dotyczyły Garmina, Intela, oraz Canona. Ten ostatni wciąż boryka się ze skutkami infekcji oprogramowaniem typu ransomware o nazwie Maze i gorączkowo szuka dziury w swoich zabezpieczeniach. Podobnie jak w przypadku Garmina, tak i tym razem kluczowe dane zostały zaszyfrowane, a firma musiała zapłacić okup by je odzyskać. Stojąca za atakiem grupa hakerów/crackerów nie tylko zablokowała dostęp do usług Canona, ale i pozyskała w sumie 10TB danych należących do ofiary.



Wśród nich były prywatne maile i wewnętrzne dokumenty firmy, co pod koniec ubiegłego tygodnia przyznał sam poszkodowany, potwierdzając atak w notce rozesłanej do pracowników – jej treść znajdziecie poniżej.



Choć nie ma na to żadnych dowodów, to trzeba mieć na uwadze, że w wyniku ataku w ręce złodziei mogły też trafić prywatne dane użytkowników, którzy korzystali z chmurowej usługi Canona do przechowywania zdjęć. Zwłaszcza, że powiązana z nią witryna była niedostępna w okresie od 30 lipca od 4 sierpnia, czyli w momencie, w którym trwały negocjacje ze złodziejami danych.



W sumie w wyniku ataku nie działały następujące witryny:



www.canonusa.com

www.canonbroadcast.com

b2cweb.usa.canon.com

canondv.com

canobeam.com

canoneos.com

bjc8200.com

canonhdec.com

bjc8500.com

usa.canon.com

imagerunner.com

multispot.com

canoncamerashop.com

canoncctv.com

canonhelp.com

bjc-8500.com

canonbroadcast.com

imageland.net

consumer.usa.canon.com

bjc-8200.com

bjc3000.com

downloadlibrary.usa.canon.com

www.cusa.canon.com

www.canondv.com









