Nintendo Switch znalazł już ponad 61 milionów nabywców

Autor: Wedelek | źródło: Nintendo | 05:16 Nintendo ma powody do świętowania. Ina najnowsza konsola sprzedaje się po prostu rewelacyjnie. Według najnowszych szacunków Switch osiągnął wynik 61,44 miliona sprzedanych sztuk*, plasując się tym samym nieco poniżej legendarnego NESa (Nintendo Entertainment System aka Famicon), który znalazł w sumie 61,99 miliona nabywców. Lepiej sprzedawał się już tylko kultowy Wii, mający na swoim koncie 101,63 miliony dostarczonych na rynek sztuk. Mówimy tu rzecz jasna o wyniku osiągniętym przez ponad 8 lat sprzedaży Wii - premiera w listopadzie/grudniu 2006 roku, pod koniec 2012 roku zastąpiona przez model Wii U (sprzedaż na poziomie 13,56 mln).



Switch ma natomiast dopiero trzy lata (premiera 3 marca 2017 roku) i pewnie nie jest jeszcze nawet w połowie swojej kadencji. Poza tym z roku na rok tempo jego sprzedaży rośnie i to zauważalnie. Biorąc to pod uwagę można śmiało założyć, że hybrydowa konsola Japończyków w końcu stanie się najpopularniejszą konsolą stacjonarną w historii tej firmy i prawdopodobnie uplasuje się na podium, jeśli chodzi o najlepiej sprzedające się konsole wielkiego N w ogóle.



A wbrew pozorom nie będzie to takie łatwe, bo o ile w porównaniu do konsol stacjonarnych sprzedaż Switcha wygląda rewelacyjnie, tak daleko jej do wyniku konsoli przenośnych. W tym przypadku TOP wygląda następująco: Nintendo 3DS (75,87 mln), Game Boy Advance (81,51 mln), the Game Boy (118,69 mln) i wreszcie Nintendo DS (154.02 mln).



W kontekście sprzedaży Switcha trzeba również wspomnieć o tym, że Nintendo zarabia nie tylko na dystrybucji sprzętu, ale i na produkowanych dla niego grach. Zarówno własnych jak i umieszczanych w sklepie przez firmy trzecie. Pod tym względem wynik Switcha jest równie dobry i do tej pory na tę platformę zakupiono aż 406,67 mln gier. W całej historii Nintendo lepszy wynik odnotowały jedynie Wii (921,85 mln), Game Boy (501,11 mln), Nintendo DS (948,71 mln) oraz NES (500,01 mln).





*liczby podane w oparciu o dane finansowe Nintendo, wyliczone na dzień 30 czerwca 2020 roku.









