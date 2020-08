Poniedziałek 10 sierpnia 2020 Intel zaprasza na konferencję Drop In

Autor: Wedelek | źródło: WCCFTech | 05:58 2 września o godzinie 9:00 czasu Pacyficznego (18:00 w Polsce) odbędzie się konferencja Drop In, na której poznamy nową rodzinę mobilnych procesorów Intela, oraz pierwsze komercyjne wcielenie architektury GPU Gen 12 (Xe). Nieco wcześniej, bo 13 sierpnia mamy poznać kilka szczegółów dotyczących zmian jakie zajdą w samej architekturze, wykorzystanej w produktach debiutujących na wrześniowym wydarzeniu. W tzw. międzyczasie pomiędzy oboma wydarzeniami czołowi przedstawiciele Intela mają też organizować cykl dodatkowych konferencji. Ich celem jest podtrzymanie emocji wokół premiery nowych rozwiązań. Swoje przysłowiowe pięć minut Chipzilla ma mieć miedzy innymi podczas sympozjum Hot Chips – plan dostępny TUTAJ.



Wiadomo, że głównym punktem wszystkich tych wydarzeń będą mobilne procesory z rodziny Tiger Lake (11 generacja), które łączą w sobie zarówno nową architekturę IGP jak i CPU. W sumie planowane są trzy warianty tych układów, zakończone literami U, Y i H.



Wszystkie dostaną IGP Gen 12 w wersji GT2, czyli z maksymalnie 96 blokami EU, co w sumie przekłada się na 768 procesorów strumieniowych. Nowy ma być też rdzeń x86 Willow Cove, który zaoferuje 25% wzrost IPC względem używanej od 2015 roku architektury Skylake. Każdy z rdzeni będzie dysponować 32KB pamięci L1 na instrukcje i 48KB na dane, 1,25MB cache L2 oraz do 3MB L3. Poza tym pojawi się wsparcie dla PCI-Express 4.0, RAMu LPDDR4X (tylko wersje Y) lub DDR4 (3200MHz w wariancie H), oraz instrukcji AVX2 i AVX-512. Seria H ma też oferować obsługę funkcji Two-Level Memory (2LM) i SGX (Software Guard Extensions). Wszystkie procesory Tiger Lake będą wytwarzane w litografii 10nm++.



Najbardziej energooszczędne będą odmiany zakończone literą Y. Ich TDP to zaledwie 4,5-9W, a TOPowe modele mają oferować 4 rdzenie i 8 wątków. Dokładnie tyle samo rdzeni będzie dostępnych w Tiger Lake-U, ale dzięki wyższemu TDP (15-28W) zegary będą wyższe, a TURBO ma sięgnąć nawet 4,5GHz. Najmocniejszą wersją będzie bez wątpienia Tiger Lake-H, który obejmuje CPU z maksymalnie 8-rdzeniami i 16-wątkami. Ich TDP wyniesie 35W, a cTDP to 45W.









K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.