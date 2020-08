Poniedziałek 10 sierpnia 2020 Nowe karty od Nvidii zadebiutują 31 sierpnia?

Autor: Wedelek | źródło: Nvidia | 19:27 Nvidia umieściła na swojej stronie internetowej i w portalu Twitter szereg materiałów, które odnoszą się do akcji "ultimate countdown". Tytułowe odliczanie jest najprawdopodobniej związane z premierą desktopowych kart graficznych z serii GeForce GTX/RTX 3000, bazujących na GPU z rodziny Ampere. Jedna z grafik wspomina o 21 dniach i 21 latach, co jest odczytywane jako zakamuflowana data debiutu nowych kart. Teoria głosi, że Nvidia odwołuje się tu do premiery pierwszej karty z serii GeForce. Model 256 pojawił się przecież na rynku równo 21 lat temu – 10 sierpnia 1999 roku i był dla firmy przełomowy. Z kolei jeśli dodamy do tego 21 dni, to wychodzi nam data 31 sierpnia i to najprawdopodobniej właśnie wtedy zobaczymy w pełnej krasie nowe karty graficzne tego producenta.



Swoją drogą ciekawe, czy odwoływanie się do pierwszej karty z serii GeForce ma głębsze znaczenie i czy wraz z nową rodziną kart Nvidia odejdzie od dotychczasowego nazewnictwa. Ostatecznie w przypadku serii Tesla zieloni nie mieli z tym żadnego problemu, więc jest to przynajmniej teoretycznie możliwe.







