Wtorek 11 sierpnia 2020 Xbox Series S potwierdzony za sprawą nowego pada od Microsoftu

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 05:01 Specyfikacja Xboxa Series X jest nam znana od dawna i w tej materii wiemy już niemal wszystko. Od kilku miesięcy mówi się też o kolejnej, znacznie słabszej wersji konsoli nazywanej Xbox Series S. Jej istnienie udało się niedawno potwierdzić za sprawą opakowania do białego Pada od Microsoftu. Na jego bocznej ściance widnieje lista kompatybilnych urządzeń z Xbox Series X/S na czele. Pad współpracuje też z urządzeniami mobilnymi z iOS i Androidem, komputerami z Windows 10 oraz Xboxem One. Z nieoficjalnych źródeł wiemy, że tańszy Xbox ma mieć 7,5GB RAMu (13,5GB w Se X), 8-rdzeniowy procesor z rdzeniami x86 Zen 2 i GPU na bazie RDNA2 o mocy 4TFLOPs (vs 12TFLOPs w Se X).



Seria S ma też być dużo mniejsza i dedykowana osobom grającym w 1080p/1440p oraz abonentom usługi Game Pass, która jak wiecie od września pozwoli na granie w chmurze dzięki xCloud.







