Wtorek 11 sierpnia 2020 Qualcomm liczy na umowę z Huaweiem na dostawy SoC do ich telefonów

Autor: Wedelek | źródło: WCCFTech | 05:15 Blokada władz USA, w ramach której Huawei nie może już swobodnie kupować podzespołów i korzystać z technologii opatentowanej przez amerykanów to szansa dla tych firm, które mają stosowane pozwolenie od administracji Donalda Trumpa na handel z firmami z czarnej listy. Z tej sposobności chce skorzystać Qualcomm, który chce sprzedawać chińczykom swoje Snapdragony, zastępują nimi Kiriny, oraz dotychczas używane modemy, w tym również 5G. Huawei, który nie ma gdzie produkować swoich nowoczesnych CPU, będzie zmuszony do zakupu procesora od kogoś innego, a przynajmniej do czasu, gdy chińscy producenci nie dopracują swojej technologii produkcji.



To zajmie oczywiście lata, a sukces wcale nie jest pewien. Szacuje się, że na umowie z Huaweiem firma Qualcomm mógłby zarobić w najbliższym czasie 8-miliardów dolarów. Jest więc o co walczyć, a w tej potyczce wezmą jeszcze udział południowokoreański Samsung oraz tajwański MediaTek, które jednak nie mają aż tak dobrej oferty jak ich amerykański konkurent.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.