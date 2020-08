Wtorek 11 sierpnia 2020 Układ A14 Bionic ma zapewnić olbrzymi wzrost wydajności

Autor: Wedelek | źródło: Hot Hardware | 05:45 Tegoroczny iPhone 12 zapewne zarobi dla Apple mnóstwo pieniędzy - to znaczy jeszcze więcej niż poprzednie modele. Wszystko za sprawą połączenia nowego dizajnu z modemem 5G, znacznie lepszymi wyświetlaczami i obiektywami, oraz zupełnie nowym procesorem Apple A14 Bionic. Ten ostatni element sam w sobie wzbudza zresztą olbrzymi emocje. Jest to pierwszy procesor Apple, który trafi nie tylko do smartfonów i tabletów tej firmy, ale i do komputerów z rodziny Mac i MacBook. Przy tym jest to pierwszy układ wykonany w 5nm litografii z zupełnie nowym IGP zaprojektowanym w całości przez Apple. Wcześniej gigant z Cupertino korzystał z cudzych rozwiązań.



Oczywistym jest, że już sama zmiana procesu technologicznego przyczyni się do wzrostu efektywności energetycznej tego CPU względem modelu A13, który jak wiadomo jest najmocniejszym procesorem na bazie ARM, dostępnym dla klientów detalicznych. Wszyscy liczą też na wzrost surowej mocy, a ten, jak twierdzi znany z trafionych przecieków użytkownik Komiya, będzie gigantyczny. Sumarycznie część CPU ma być nawet o 40% wydajniejsza, a moc IGP wzrośnie o 50% w stosunku do układu A13. Jeśli faktycznie tak będzie, to nie dziwota, że Apple tak szybko chce pożegnać się z układami Intela. Jak już wiecie Apple chce dokonać całkowitego przejścia na architekturę ARM w raptem dwa lata. Brzmi jak szaleństwo, ale Apple już raz udowodniło, że potrafi z sukcesem zmieniać jedną architekturę na inną, przechodząc z PowerPC na x86.









