Jak wybrać dobry laptop? Co wziąć pod uwagę podczas wyboru?

Matryca, rozmiar i waga laptopa

Pierwsze, na co zwykle zwraca się uwagę, gdy ma się w rękach jakikolwiek model laptopa, to po prostu jego wielkość, lekkość, czy wygląd zewnętrzny. Podczas gdy to, jak wygląda laptop, nie wpływa tak naprawdę w żaden sposób na wygodę jego użytkowania, wielkość jego matrycy lub wymiary jak najbardziej mogą. Warto zastanowić się nad tym, czy laptop taki będzie użytkowany wyłącznie w zaciszu domowym, czy może będzie służył bardziej jako urządzenie mobilne. W końcu sama konstrukcja laptopa pozwala na to, żeby zabierać takie urządzenie ze sobą gdziekolwiek się nie pójdzie i pracować w terenie. Są jednak tacy, którzy decydują się na zakup laptopa, a nie komputera stacjonarnego i to nie ze względu na to, że pracują oni poza domem, a po prostu wybierając wygodę przenoszenia sprzętu pomiędzy biurkiem, stołem, kanapą, a łóżkiem.

Ktoś, kto korzysta z laptopa głównie w obrębie własnego domu czy mieszkania, może śmiało zdecydować się na większą matrycę. Taki laptop będzie co prawda większy, jednak jego przeniesienie pomiędzy jednym a drugim pomieszczeniem nie będzie szczególnie problematyczne. Jeśli jednak poszukuje się laptopa, który będzie na tyle mobilny, aby student mógł go zabrać ze sobą na uczelnie, czy można było pracować na nim poza domem przez długie godziny, przydatny może okazać się mniejszy model, który będzie miał matrycę o przekątnej 14 cali lub nawet mniej. Takie urządzenie może okazać się znacznie bardziej mobilne, dłużej będzie pracować na baterii i będzie znacznie łatwiejsze do zmieszczenia w torebce, plecaku, czy po prostu bagażu podręcznym.

Poza samym rozmiarem matrycy laptopa, warto wziąć pod uwagę także jej rodzaj. Matryce mogą być błyszczące lub matowe. Te pierwsze odbijają w sobie wszystko, co się przed nimi znajduje. Zwykle są uznawane za gorsze w odwzorowaniu kolorów, lecz jednocześnie łatwe do wyczyszczenia niczym lustro. Matryce matowe są niezwykle wygodne do użytkowania nawet podczas silnego słońca, jednak jedyna ich wada to trudność w wyczyszczeniu.

Wydajność laptopa i co na nią wpływa

Wydajność laptopa to dość szeroki temat, który trudno ograniczyć do zaledwie kilku najważniejszych kwestii. Widać to dobrze, kiedy bierze się pod uwagę laptop RTV Euro AGD. Tam wybór jest tak szeroki, że naprawdę ciężko jest go zawęzić do najważniejszych wytycznych. Jeśli jednak spróbuje się stwierdzić, od czego zależy wydajność danego laptopa, w gruncie rzeczy wybór pada na procesor oraz pamięć RAM. Warto jednak już przed zakupem przemyśleć, do czego potrzebny jest dany komputer. Podczas gdy do gier potrzebny będzie sprzęt posiadający przynajmniej 8 GB RAM lub nawet 16 GB RAM, do przeglądania różnorakich stron internetowych czy robienia przelewów z całą pewnością wystarczy w zupełności 4 GB pamięci RAM.

Do pamięci operacyjnej dochodzi kolejna kwestia, mianowicie procesor. Od procesora zależy naprawdę wiele, mianowicie prędkość obsługi jednocześnie uruchomionych zadań. Znów ktoś, kto potrzebuje komputera jedynie do obsługi przeglądarki internetowej, prawdopodobnie w zupełności poradzi sobie z podstawowym procesorem. Natomiast wówczas, gdy potrzebny będzie komputer obsługujący gry o wyższych wymaganiach sprzętowych, procesor powinien działać na wyższych obrotach.

Dysk i porty w laptopie

Warto wiedzieć jeszcze przed zakupem laptopa dla siebie, że większość komputerów aktualnie wzbogacana jest o dysk SSD. Dysk tego typu to najszybsze możliwe rozwiązanie na rynku. Dzięki jego zastosowaniu komputer uruchamia się zaledwie w kilka minut i działa równie szybko. Dyski, które były stosowane w laptopach lata temu, działały zupełnie na innej zasadzie. Uruchamianie komputera trwało wówczas co najmniej parę minut, a i jego działanie wymagało cierpliwości.

Wybierając laptop dla siebie, warto zwrócić uwagę na porty, jakie on posiada. Każdy podstawowy model posiada przynajmniej jeden port USB. Warta uwagi jest jego szybkość - jedne z nich działają ultra szybko, nawet przesyłając dane z pendrive, podczas gry inne działają dość opornie i nawet z najszybszych nośników pamięci przesyłają dane w dość wolny sposób. Poza portem USB warty uwagi jest także port HDMI, czytnik kart pamięci, wejście słuchawkowe mini Jack, czy Ethernet. Wiele osób wciąż poszukuje w laptopach napędu optycznego, dzięki któremu będą oni mogli odtwarzać na nim płyty CD i DVD. Najnowsze modele nie posiadają jednak takiej możliwości. Prawdę mówiąc, kto dziś korzysta z płyt, gdy do dyspozycji jest cała masa muzyki, filmów, czy innych danych w sieci za darmo?

Dodatkowe kwestie, na które warto zwrócić uwagę

Poza podstawowymi parametrami laptopa, warto zwrócić uwagę na rzeczy takie jak jego wykonanie, podświetlenie klawiatury, czy dostępność klawiatury numerycznej. Co do wykonania komputera, zazwyczaj szczególnie poleca się modele wykończone aluminium. Ten materiał jest przede wszystkim niesamowicie lekki, dzięki czemu cały komputer ma naprawdę niewielką wagę. Często znajduje się modele laptopów wykonanych z plastiku, jednak mimo tego, że plastik również waży naprawdę niedużo, nie jest on tak odporny na różnego rodzaju uszkodzenia. Podświetlenie klawiatury natomiast jest szczególnie ważne dla kogoś, kto pracuje przy komputerze w późnych godzinach wieczornych.