Wtorek 11 sierpnia 2020 Adobe łata 25 luk w Acrobacie i Readerze oraz jedną w Lightroomie

Autor: Wedelek | źródło: BleepingComputer | 19:31 Należące do Adobe programy Acrobat oraz Reader doczekały się ważnej aktualizacji, która łata w sumie 25 luk, z których kilka ma status krytycznego zagrożenia dla bezpieczeństwa. Mogą one szkodzić na kilka różnych sposobów, a szczegółowy ich opis znajdziecie w wydanych biuletynach technicznych, których numery znajdziecie w dalszej części niniejszej publikacji. Adobe przygotowało też poprawkę dla Lightrooma, związany z błędnym działaniem mechanizmu ładującego biblioteki DLL, który pozwalał na zwiększanie uprawnień procesom, które nie powinny ich mieć. To konkretne zagrożenie zostało opisane jako CVE-2020-9724, a producent zaleca jak najszybszą aktualizację posiadanego oprogramowania.



Poniżej znajdziecie listę luk załatanych w programach Acrobat i Reader. Programy te służą do tworzenia oraz przeglądania plików PDF:







