Premiera Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 przesunięta na przyszły rok

Środa 12 sierpnia 2020

Autor: Wedelek | 05:02 Osoby czekające na Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 niestety muszą się uzbroić w cierpliwość. Nowa gra Hardsuit Labs pojawi się bowiem dopiero w przyszłym roku, a jej wydawca, firma Paradox, nie podaje nawet przybliżonej daty. Ciężko powiedzieć czy kolejne przesunięcie jest związane z nowymi problemami w produkcji, czy też jedynie z utrudnieniami spowodowanymi przez pandemię koronawirusa. Początkowo tytuł ten miał się pojawić w sprzedaży w marcu bieżącego roku, potem został przełożony na drugą połowę 2020 roku, a obecnie na rok przyszły. W grze wcielimy się w nowego członka wampirze społeczności, który trafi do amerykańskiego Seatle.



Wzorem pierwowzoru z 2004 roku gra będzie stawiała duży nacisk na fabułę i elementy RPG, a nasze poczynania będzie ograniczać tytułowa Maskarada, której przepisy zabraniają nam ujawniać ludziom tajemnicę istnienia wampirów.







