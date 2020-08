Środa 12 sierpnia 2020 Ryzeny PRO 4000 zaczynają pojawiać się na Ebayu

Autor: Wedelek | źródło: Guru3D | 05:15 APU z rodziny Ryzen Pro 4000 od początku miały być dostępne jedynie dla producentów OEM, ale mimo to w sieci pojawiła się informacja o ich sugerowanej cenie detalicznej, co sugerowało ich udostępnienie również dla osób fizycznych. Tak się jednak nie stało i w konsekwencji żadnego z nich nie można nabyć w sklepie. Układy te są natomiast dostępne w nieoficjalnej sprzedaży, za pośrednictwem platform aukcyjnych, takich jak Ebay. Tam można je bez problemu kupić. Oczywiście tak pozyskany CPU nie będzie mieć oficjalnego wsparcia ze strony producenta, a jego reklamacja jest w praktyce niemożliwa.



Gwoli przypomnienia, Ryzeny Pro 4000 to układy łączące w sobie GPU na bazie architektury Vega oraz rdzenie x86 Zen2, a zamontujemy je w płycie głównej z podstawką AM4. W tej chwili można nabyć trzy modele, których specyfikację i obecne ceny znajdziecie poniżej:







