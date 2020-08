Środa 12 sierpnia 2020 Abonament EA Access kupimy na Steam

Autor: Wedelek | źródło: różne | 05:31 Na początku 2011 roku Electronic Arts uruchomiła swoją platformę Origin, za pośrednictwem której można było kupować wydawane przez „elektroników” gry. Jej funkcjonowanie jest ściśle związane z klientem Origin, a także z wydajnym później abonamentem EA Access, który daje nieograniczony dostęp do tytułów oferowanych przez tego wydawcę. Jej powstanie było związane z opłatami, jakie za sprzedaż na Steam liczy sobie Valve. EA chciało ich uniknąć, więc założyli swoją własną usługę. Jednak w przeciągu tych dziewięciu lat na rynku sporo się pozmieniało, a najlepszym na to dowodem jest podpisanie umowy pomiędzy EA i Valve, na mocy której za pośrednictwem Steam będziemy mogli wykupić dostęp do EA Access.



Na razie usługa ta jeszcze nie działa, ale na stronie Steam można już znaleźć odpowiednią zakładkę, a także kilka informacji, które zdradzają szczegóły współpracy obu podmiotów. Wygląda na to, że za pośrednictwem sklepu Valve będziemy mogli nabyć abonament w wersji Basic, który uprawnia nas do dostępu do wybranych gier od „elektroników”, 10% zniżki na nowe gry i DLC, oraz 10h gry w nowe produkcje w ramach wczesnego dostępu. Ten plan kosztuje 14,99zł miesięcznie lub 80zł rocznie i tyle samo zapłacimy za niego na Steam. Oprócz tego dostępny jest też abonament Premier, który daje dostęp do wszystkich gier, również tych najnowszych i kosztuje 60zł miesięcznie lub 420zł rocznie. Ten będzie prawdopodobnie nadal dostępny jedynie w usłudze od EA.







