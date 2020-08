Środa 12 sierpnia 2020 Nvidia zablokuje część RAMu w RTX 3080?

Autor: Wedelek | źródło: Guru3D | 05:44 Zbliżająca się premiera nowych kart od Nvidii sprawia, że w sieci pojawia się coraz więcej spekulacji na ich temat. Najświeższe plotki mówią, że Nvidia wstawi do GeForce’a RTX 3080 12GB pamięci RAM typu GDDR6X z szyną 384-bit, a następnie zablokuje jej część, pozostawiając do dyspozycji użytkownika jedynie 10GB z interfejsem 320-bit. Ponoć Nvidia zostawia sobie w ten sposób furtkę na wypadek, gdyby Radeony z RDNA2 okazały się zbyt mocne. To samo źródło mówi, że do produkcji GPU GA102 zostanie wykorzystany proces 8nm od Samsunga, a sam RTX 3080 ma być o 15-25% mocniejszy niż RTX 2080Ti.



Mocniejsze akceleratory niż RTX 3080, oraz cała seria Quadro mają natomiast korzystać z litografii 7nm, a w pełni odblokowany GPU GA102 ma oferować o 45-60% więcej mocy niż TU102 w GTX 2080Ti.





Kliknij aby powiększyć





K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.