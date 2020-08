Czwartek 13 sierpnia 2020 Nuvia zapowiada rewolucję na rynku procesorów serwerowych

Autor: Wedelek | źródło: AnandTech | 05:30 NUVIA, to firma założona przez trzech weteranów branży IT, którzy opuścili Apple oraz Google by zając się konstruowaniem swoich własnych procesorów serwerowych na bazie ARMa. Są to Panowie: John Bruno, Manu Gulati, oraz Gerard Williams III. Od początku było wiadome, że kierowany przez nich podmiot skupi się przede wszystkim na układach dla centrów baz danych, które potrzebują relatywnie wysokiej wydajności i jak najniższego zapotrzebowania na pobór mocy. A w takich warunkach ARM potrafi pokazać swój pazur, pokonując skupiającego się na czystej mocy x86. Mimo to do tej pory Nuvia nie chwaliła się przesadnie swoimi planami ani ambicjami.



To się jednak zmieniło za sprawą zapowiedzi pierwszego rdzenia tej firmy o nazwie Phoenix. Wedle Nuvii ma on oferować o 40-50% więcej mocy z pojedynczego wątku niż Zen 2, konsumując przy tym jedynie 33% energii, której potrzebuje CPU od AMD. Zaznaczam, że chodzi tu o scenariusz, w którym rdzeń konsumuje maksymalnie 5W energii, a wyliczenia są oparte o benchmark GeekBench 5.



Mimo wszystko brzmi to bardzo ambitnie i jeśli założenia te uda się faktycznie spełnić, to na rynku może dojść do sporego przetasowania. Warto jednak pamiętać o tym, że Phoenix na razie jest jedynie w planach, a CPU od AMD i Intela, z którymi zestawiono hipotetyczny rdzeń Nuvii, istnieją już teraz. Poza tym porównywanie efektywności pojedynczego rdzenia z całymi produktami kierowanymi na rynek detaliczny też nie jest do końca szczęśliwe i z wyspecjalizowanymi CPU dla serwerów wcale nie musi być produktowi Nuvii aż tak łatwo konkurować.







