Piątek 14 sierpnia 2020 Gorąca wyprzedaż WHOkeys: Windows 10 PRO OEM za 50zł Office 2019 za 130zł!

Autor: Wedelek | źródło: Artykuł sponsorowany (reklama) | 18:00 (1) Wrzesień będzie w branży IT bardzo gorącym okresem. Jesienią swoje nowości zaprezentują zarówno AMD jak i Nvidia, a i Intel ma kilka ciekawostek w zanadrzu. Przez to okres ten jest bardzo dobrym momentem na zakup nowego komputera. Nagromadzenie premier sprawia, że z jednej strony możemy przebierać wśród nowinek, a z drugiej cieszyć się z niższych cen podzespołów poprzedniej generacji. Słowem dla każdego znajdzie się coś fajnego. W gorączce zakupowej łatwo zapomnieć, że sam sprzęt to nie wszystko. Potrzebujemy jeszcze nowoczesnego oprogramowania, bez którego nowy PC nie będzie działał tak sprawnie, jak byśmy tego chcieli.



Bez wątpienia większości osób przyda się nowa kopia Windowsa 10, oraz pakietu Office. Można je pozyskać wprost ze sklepu Microsoftu, albo skorzystać z oferty firm trzecich. Te zazwyczaj oferują klucze do popularnego oprogramowania w dużo niższych cenach. Jednym z takich sklepów jest WhoKeys, który cyklicznie organizuje przeceny swojego asortymentu. W ramach ich obecnej promocji oprócz standardowego rabatu, możemy też dostać dodatkową, 25% obniżkę. Należy w tym celu podczas finalizacji zamówienia skorzystać z kodu TW25.



Po uiszczeniu płatności klient otrzymuje maila ze sklepu z kodem aktywacyjnym, oraz linkiem do pobrania zakupionego pakietu wprost ze strony producenta. Podczas pierwszej instalacji pozyskany kod jest na stałe przypisywany do wybranego konta Microsoft, dzięki czemu nie musimy go pamiętać ani podawać przy ewentualnej reinstalacji.



Aktualnie promocja obejmuje następujący asortyment:



Windows 10 Pro OEM - 13.17USD - 50.34zł (z kodem TW25)



Windows10 Home OEM - 14.55USD - 60.32zł (z kodem TW25)



Office 2016 Pro - 37.73USD - 156.45zł (z kodem TW25)



Office 2019 Pro - 31.67USD - 131.32zł (z kodem TW25)



Windows 10 Pro OEM+ Office 2016 Pro Plus - 50.45USD - 209.19zł (z kodem TW25)



Windows 10 Pro OEM+ Office 2019 Pro Plus - 40.24USD - 166.85zł (z kodem TW25)













