Czwartek 13 sierpnia 2020 Total War: TROY dostępna za darmo na premierę w Epic Store!

Autor: Wedelek | źródło: Epic Store | 19:28 (1) Dziś o godzinie 15:00 swą premierę miała najnowsza gra studia Creative Assembly z serii Total War Saga o podtytule Troja. Jej nietypowość polega na tym, że przez 24h od daty premiery można zdobyć ją za darmo odwiedzając sklep Epic Store i przypisując ją do swojego konta. Ta nietypowa akcja ma zwiększyć popularność sklepu Epic, który od dłuższego czasu rozpieszcza graczy rozdając im za darmo coraz to nowsze tytuły. Dzisiejszy gratis to spin-off cyklu strategicznych gier wojskowych Total War, który przenosi nas do starożytnej Grecji, do okresu tytułowych wojen trojańskich. Tym razem gracze będą mogli opowiedzieć się po jednej z dwóch stron: Greków lub Trojan, a rozgrywka będzie toczyć się na dwóch płaszczyznach.



Pierwsza, to mapa świat, w której rozgrywka odbywa się w trybie turowym, druga to same bitwy, które odbywają się w czasie rzeczywistym.



Opisywaną grę możecie zdobyć TUTAJ, ale musicie się pospieszyć.







Dzięki (autor: OBoloG | data: 13/08/20 | godz.: 19:42 )

skorzystałem. To już druga gra, którą dzięki Wam za darmo pobrałem :-)



