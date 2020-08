Piątek 14 sierpnia 2020 Apple będzie oferować pakiety swoich usług w niższych cenach

Autor: Wedelek | źródło: Bloomberg | 05:01 Przez te wszystkie lata Apple zdążyło uruchomić kilka bardzo ciekawych usług dedykowanych klientom detalicznym. Każda z nich opiera się o model subskrypcyjny i kosztuje kilka dolarów miesięcznie. Pojedynczo są więc niedrogie, ale w momencie, gdy ktoś chciałby kupić je wszystkie, to robi nam się spora sumka. Co więcej w tej chwili każdą z usług trzeba kupować oddzielnie i zarządzać nimi osobno. Jest to uciążliwe i dlatego firma planuje zebranie ich w ramach jednej, wspólnej usługi abonamentowej, która przy okazji byłaby odpowiednio tańsza, niż gdybyśmy kupowali każdy jej element oddzielnie.



Ponoć jej debiut nastąpi przy okazji premiery nowych iPhone’ów i przewiduje się, że od początku dostępne będą dwa plany. Tańsza ma łączyć Apple TV+ ($4.99/miesiąc) i Apple Music ($9.99/miesiąc), a w droższej znajdziemy też Apple News+ ($9.99/miesiąc), Apple Arcade ($4.99/miesiąc), oraz najprawdopodobniej 2TB miejsca na dane w iCloud ($9.99/miesiąc).



