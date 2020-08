Piątek 14 sierpnia 2020 Intel zapowiada Sapphire Rapids z DDR5 i PCI-E 5.0 oraz 144 warstwowe pamięci QLC

Autor: Wedelek | 05:30 Podczas konferencji Architecture Day 2020 dowiedzieliśmy się sporo nowych rzeczy o architekturze Xe, ale też poznaliśmy plany Intela związane z kolejnymi, zaplanowanymi na przyszły rok produktami. Wśród nich na pierwsze miejsce wysuwa się architektura procesorów serwerowych Sapphire Rapids, które jak donosi Intel otrzymają jako pierwsze wsparcie dla pamięci RAM typu DDR5, interfejsu PCI-Express 5.0 oraz nowego, bardzo szybkiego interfejsu do łączenia różnych chipów na tym samym PCB o nazwie CXL 1.1. To w połączeniu z nowymi, jeszcze wydajniejszymi rdzeniami x86 i litografią 10nm++ (z tranzystorami SuperFin) ma pozwolić na nawiązanie równej walki z kolejnym wcieleniem Epyców od AMD.



Duża zmiana nastąpi również na polu pamięci NAND Flash za sprawą zastosowania nowych kości pamięci QLC zbudowanych z aż 144 warstw komórek pamięci. Zbudowane na ich bazie SSD mają charakteryzować się 50% wyższą gęstością upakowania bitów niż w stosowanych obecnie, 96-warstwowych nośnikach.



Intel odwołał się też do swojego planu wydawniczego dotyczącego komputerów PC, potwierdzając wprowadzenie w 2021 roku hybrydowych układów Alder Lake, które łączyłyby w sobie mocne rdzenie x86 Golden Cove ze słabszymi Gracemontami. Po raz kolejny padła też zapowiedź podniesienia IPC przy zachowaniu wysokich zegarów, które gwarantują w 10nm nowe tranzystory typu SuperFin.









K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.