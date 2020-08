Piątek 14 sierpnia 2020 Micron pracuje nad pamieciami HBM Next

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 17:45 Micron przygotowuje nową wersję pamięci HBM, o kodowej nazwie Next. Dowiedzieliśmy się o niej z krótkiej notki prasowej, która niestety nie zdrada żadnych dodatkowych informacji na jej temat. Wiadomo tylko, że będzie ona zgodna ze specyfikacją JEDEC i ma być dostępna w dwóch wersjach: 8Gb, ułożonej w cztery stosy, oraz 16Gb – z ośmioma stosami. Jej przepustowość ma wynosić 3,2Gb/s, co stanowi spory progres względem obecnie dostępnych pamięci HBM2 i HBM2e. Te pierwsze mają przepustowość na poziomie 2Gb/s, a w HBM2e zastosowanym w Nvidii A100 jest to 2,4Gb/s.



Nie wiadomo kiedy nowy typ pamięci trafi do pierwszych produktów, ale raczej nie nastąpi to wcześniej niż za dwa lata.







