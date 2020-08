Poniedziałek 17 sierpnia 2020 Powrót do szkoły z Lenovo - kup komputer i odbierz Epsona w prezencie

Autor: Redakcja | 16:43 Z okazji zbliżającego się roku szkolnego firma Lenovo rozpoczyna dziś specjalną promocję dedykowaną serii urządzeń typu All-In-One IdeaCentre A540. Przy zakupie komputera tej serii z matrycą 24 lub 27-calową u wybranych partnerów, klienci otrzymają w prezencie urządzenie wielofunkcyjne EPSON L3151. Urządzenia z serii IdeaCentre A540 wyposażone w procesory najnowszej generacji Intel Core lub AMD Ryzen charakteryzują się ekranem, którego pokrycie w stosunku do całości konstrukcji wynosi aż 93 proc., dzięki czemu gwarantuje doskonałe wrażenia wizualne, umożliwia wydajną pracę w arkuszach kalkulacyjnych i plikach tekstowych oraz wyświetla większą ilość treści. Urządzenia tej serii posiadają również dużą ilość portów i złączy gniazda USB 3.1 i 2.0, czytnik kart „3 w 1” i złączę HDMI. Dzięki temu można łatwo podłączyć do niego zewnętrzny monitor bądź inne urządzenie do pracy lub rozrywki.



Ciekawym wyróżnikiem komputerów typu AIO (All-In-One) IdeaCentre A540 jest również możliwość bezprzewodowego ładowania urządzeń, dzięki technologii z certyfikatem Qi. Wystarczy położyć smartfon na podstawie stojaka, aby rozpocząć jego ładowanie. Urządzenia z serii AIO A540 posiadają kamerę na podczerwień, a także fizyczną przesłonę kamery internetowej - TrueBlock Privacy Shutter, która chroni prywatność. Dzięki funkcji Windows Hello do urządzenia można się logować również bez użycia rąk skanem swojej twarzy. IdeaCentre to urządzenia dedykowane m.in. dla uczniów, studentów lub osób pracujących w domu, które potrzebują odpowiedniego zaplecza technologicznego do pracy biurowej lub nauki zdalnej.



Urządzenia wielofunkcyjne EPSON L315, które można zdobyć w prezencie umożliwia drukowanie, kopiowanie skanowanie oraz drukowanie fotografii bez marginesów. Posiada łączność Wi-Fi, Wi-Fi Direct i aplikacje: Drukowanie z urządzeń przenośnych, a jedno napełnienie atramentem wystarcza na druk do 8100 stron czarno-białych i 6500 stron kolorowych. Idealnie sprawdzi się jako urządzenie do codziennej pracy biurowej, drukowania notatek na studia czy zadań szkolnych.



Jak skorzystać z promocji?



Akcja promocyjna rozpoczyna się dziś (17 sierpnia) i potrwa do 30 września 2020 r. lub do wyczerpania zapasów. Osoby, które w tym czasie zakupią urządzenia z serii Lenovo IdeaCentre A540 objęte promocją i uzupełnią formularz zgłoszeniowy na stronie promocji https://lenovo-epson.pl/ otrzymają w prezencie urządzenie wielofunkcyjne EPSON L3151.



Szczegółowe informacje dotyczące promocji, regulamin oraz listę produktów objetych promocją można znaleźć na stronie https://lenovo-epson.pl/.



Promocją objęte są produkty fabrycznie nowe, które zostały nabyte od następujących partnerów promocji: Euro.com.pl, Komputronik.pl, X-kom.pl, Morele.net, Sferis.pl.



