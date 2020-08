Poniedziałek 17 sierpnia 2020 3 lata gwarancji Palita

Autor: Redakcja | 16:47 Palit Microsystems Ltd, wiodący producent kart graficznych informuje, że oferuje na swoje produkty 3-letnią gwarancję. Gwarancja to dobrowolne zobowiązanie producenta do uznawania wad produktu. Polskie prawo nie reguluje jej długości. Standardowa w powszechnym rozumieniu 2-letnia „gwarancja” na wszystkie produkty nie jest w rzeczywistości gwarancją a odpowiedzialnością za niezgodność towaru z usługą. Dodatkowo takie zobowiązanie spoczywa na nie na producencie, lecz na sprzedawcy.



Zobowiązanie sprzedawcy wynikające z litery prawa to jedno, a pewność producenta w kwestii jakości swoich produktów to zupełnie co innego. Palit oferuje najwyższej jakości produkty, dlatego jest w stanie zaoferować 3 –letnią gwarancję. Taką gwarancję oferują najwięksi dystrybutorzy Palita w Polsce.



