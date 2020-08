Poniedziałek 17 sierpnia 2020 Sterownik Game Ready dla gier Microsoft Flight Simulator oraz WoW: Shadowlands

Autor: DYD | 16:48 Firma NVIDIA opublikowała dzisiaj najnowszy sterownik Game Ready dla kart graficznych GeForce dedykowany grom Microsoft Flight Simulator oraz becie World of Warcraft: Shadowlands. Drugi z tych tytułów otrzyma już wkrótce wsparcie dla śledzonych promieniami (ray tracing) cieni. Sterownik zapewnia również optymalizacje dla gier Total War Saga: Troy oraz Tony Hawk’s Pro Skater 1+2, a także zawiera obsługę kolejnych ośmiu monitorów kompatybilnych z G-SYNC, dzięki czemu lista wyświetlaczy zgodnych z tym standardem powiększa się do 110 pozycji. Ponadto twórcy otrzymają jutro dedykowany aplikacjom kreatywnym nowy sterownik NVIDIA Studio.



Kolejna ważna gra otrzymuje obsługę ray tracingu



World of Warcraft to jedna z najdłużej rozwijanych gier MMORPG, a dzięki dodaniu obsługi śledzonych promieniami cieni, gracze otrzymają bezpłatną aktualizację jakości obrazu.



Przy okazji przypominamy ostatnie zapowiedzi implementacji ray tracingu w grach:



• Obsługa ray tracingu jest dostępna w wersji beta najpopularniejszej gry na świecie jaką jest Minecraft.

• Obsługa ray tracingu została zaimplementowana w dniu premiery w hicie Call of Duty: Modern Warfare.

• Obsługa ray tracingu została ogłoszona i zademonstrowana w najbardziej oczekiwanej grze wszechczasów, Cyberpunk 2077.

• Aktualnie obsługa ray tracingu jest testowana w World of Warcraft, jednej z najdłużej rozwijanych gier MMORPG na rynku.



Kolejnych osiem monitorów zgodnych ze standardem G-SYNC



Program G-SYNC Compatible powstał w celu rozszerzenia ekosystemu produktów wspierających technikę G-SYNC i ma na celu edukowanie użytkowników na temat wyświetlaczy, które oferują odpowiednie parametry zapewniające podstawową obsługę zmiennego odświeżania ekranu (Variable Refresh Rate).



Najnowsze modele, które uzyskały certyfikat G-SYNC Compatible to Acer XB273U GX, Acer VG272 LV, Acer XV272 LV, Acer CP5271U V, Acer X34 GS, ASUS PG329, IO Data GC252UXm oraz Lenovo Y25-25.



W ramach programu G-SYNC Compatible, NVIDIA współpracuje z producentami monitorów, testując poprawność działania modeli obsługujących protokół AdaptiveSync. Monitory, które pozytywnie przejdą wszystkie testy są oznaczane jako „G-SYNC Compatible”. Aktualna lista wyświetlaczy wspierających technikę G-SYNC liczy 110 pozycji i jest dostępna tutaj.



Czym są sterowniki NVIDIA Game Ready



Sterowniki Game Ready udostępniane są najpóźniej w dniu premiery wspieranej gry i są zoptymalizowane pod kątem największej wydajności oraz jakości rozgrywki. Każdy sterownik Game Ready posiada certyfikat zgodności WHQL wydawany przez firmę Microsoft.



