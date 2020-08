Wtorek 18 sierpnia 2020 Intel wprowadza do sprzedaży procesory z serii KA

Autor: Zbyszek | 16:14 Intel wzbogacił swoją ofertę desktopowych procesorów z serii 10 o kilka nowych modeli należących do serii KA. Są to Core i5-10600KA, Core i7-10700KA, Core i9-10850KA oraz Core i9-10900KA. Pod względem technicznym procesory niczym nie różnią się od dotychczasowych modeli z literką "K" na końcu. Mają identyczną liczbę rdzeni, i identyczne częstotliwości taktowania jak Core i5-10600K, Core i7-10700K, Core i9-10850K i Core i9-10900K. Różnice widoczne są natomiast na opakowaniu procesorów, które jest stylizowane grafikami z gry Marvel Avengers.



Wprowadzenie procesorów było powiązane z akcją promocyjną, w ramach której pierwsi nabywcy procesorów z serii KA mogli otrzymać Marvel Avengers w wersji beta na komputery PC.







