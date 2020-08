Wtorek 18 sierpnia 2020 GeForce NOW od dziś także na Chromebookach

Autor: DYD | 19:33 Od dzisiaj Chromebooki zmieniają się w wysokowydajne platformy do gier, dzięki możliwości uruchomienia na nich usługi GeForce NOW w wersji beta dla ChromeOS. Rozpoczęcie zabawy jest banalnie proste – wystarczy podłączyć mysz i przejść na stronę play.geforcenow.com. Po zalogowaniu się można natychmiast uruchomić wybraną grę. Idealny laptop do nauki zdalnej staje się od teraz idealnym laptopem do strumieniowanych gier.



W nadchodzących tygodniach firma NVIDIA wprowadzi do GeForce NOW kolejne funkcje wykorzystywane w grach, znane ze stacjonarnych komputerów. Jedną z nich jest Ansel, wirtualna kamera, która umożliwia graczom wykonywanie profesjonalnych zrzutów ekranu, pojawia się w usłudze. Dołączy ona do Highlights i Freestyle – dwóch funkcji zaimplementowanych na początku tego roku. W każdy czwartek można spodziewać się zapowiedzi kolejnych gier, które dołączą do biblioteki GeForce NOW liczącej obecnie ponad 650 tytułów.



