Chińskie firmy zatrudniają byłych pracowników TSMC

Autor: Zbyszek | źródło: Taiwan News | 17:19 (1) Według Taiwan News, w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy chińscy producenci układów scalonych zatrudnili ponad 100 doświadczonych inżynierów i menedżerów z firmy TSMC. Większość z nich to pracownicy TSMC którzy wcześniej przeszli na emeryturę, ale zostali skuszeni ciekawą propozycją. Znaleźli oni zatrudnienie u dwóch, wspieranych przez rząd chińskich producentów układów scalonych - HSMC (Hongxin Semiconductor Manufacturing Co)i QXIC (Quanxin Integrated Circuit Manufacturing). HSMC zostało założone w 2017 r., a firma QXIC rozpoczęła działalność w 2019 r. Obie firmy powstały w ramach dążenia chińskiego rządu do zmniejszenia zależności od zagranicznych dostawców.



Według Taiwan News sytuacja niepokoi kierownictwo firmy TSMC, ponieważ oferty zatrudnienia otrzymują także jej ważni pracownicy będący jeszcze w wieku przedemerytalnym.



