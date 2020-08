Środa 19 sierpnia 2020 Układy graficzne Intel Xe w wersji HPG powstaną w 6nm litografii TSMC

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 17:26 Podczas niedawnej konferencji Architecture Day Raja Koduri z Intela przedstawił nowe informaje o przygotowanej architekturze GPU o kodowej nazwie Xe. Będzie ona występować w czterech wariantach: LP, w postaci układów graficznych zintegrowanych z procesorami, HPG w postaci kart graficznych dla graczy, oraz w odmianach HP i HPC przeznaczonych do serwerów i superkomputerów. Jednocześnie intel podał, które z wersji będzie wytwarzał własnymi siłami, a które odmiany będą produkowane w zewnętrznych fabrykach. Graczy najbardziej interesują oczywiście wersje HPG, których pojawienie się możne oznaczać, że GeForce od Nvidia i Radeony od AMD zyskają nową konkurencję.



Te mają być produkowane poza fabrykami Intela, ale krzemowy gigant nie wskazał gdzie konkretnie. Według nieoficjalnych informacji, układy graficzne Intel Xe HPG będzie produkować TSMC, wykorzystując do tego swój 6nm proces litograficzny, czyli ulepszoną wersję dotychczasowych 7nm procesów technologicznych.



To nie pierwsze doniesienia łączące Intela z TSMC - wcześniej portal ChinaTimes stwierdził, że według jego sprawdzonych źródeł umowa Intela z TSMC wejdzie w życie w 2021 roku.







