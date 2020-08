Środa 19 sierpnia 2020 Intel prezentuje nowe Xeony z rdzeniami Sunny Cove

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 17:31 (1) Podczas konferencji Hot Chips Intel zaprezentował swoje najnowsze serwerowe procesory Xeon Scalable trzeciej generacji. Są to CPU o nazwie kodowej Ice Lake-SP, wytwarzane w procesie litograficznym 10nm+ i bazujące na architekturze x86 Sunny Cove z 18 procent zwiększonym wskaźnikiem IPC względem poprzedniej architektury. Nowe Xeony wykorzystują podstawkę LGA 4189 i mają 8-kanałowy kontroler pamięci DDR4. Są to też procesory typu SoC (System on Chip), co oznacza, że w porównaniu do dotychczasowych 14nm Xeonów Cascade Lake-SP, wszystkie niezbędne kontrolery zostały zintegrowane w ich wnętrzu.



Nowością jest też zgodność z magistralą PCI-Express 4.0, uprawniony system zarządzania energią znacznie szybciej zmieniający częstotliwość taktowania rdzeni x86, oraz liczny zestaw nowych instrukcji, z których nie wszystkie były aktywne w konsumenckich procesorach z architekturą Sunny Cove.



Nowe Xeony mają być dostępne jeszcze w tym roku, w wersjach przeznaczonych do pracy w konfiguracjach jedno-procesrowych lub dwuprocesorowych.







