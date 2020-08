Środa 19 sierpnia 2020 Microsoft zdradził część informacji o architekturze RDNA 2

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 17:38 Do premiery najnowszej konsoli Xbox Series X pozostaje już coraz mniej czasu. Od dłuższego czasu znamy już wygląd i specyfikację urządzenia, które trafi na rynek późną jesienią, w zbliżonym czasie jak i PlayStation 5. Jak wiadomo sercem konsoli będzie chip krzemowy zawierający 8 rdzeni CPU z architekturą ZEN 2, oraz układ graficzny z architekturą AMD RDNA 2. Chip będzie współpracował z 16 GB pamięci GDDR6 używanej jako RAM dla GPU i CPU, a operacje na dysku SSD ma przyspieszać technika Velocity Boost. Do tej pory największą niespodzianką była część GPU, bazująca na architekturze RDNA 2, wciąż trzymanej przez AMD w tajemnicy.



Tymczasem Microsoft postanowił wyręczyć AMD i zdradził część informacji o rozwiązaniach zastosowanych w architekturze RDNA 2. Jak się okazuje, względem RDNA pierwszej generacji zachowana została budowa jednostek Dual Compute Units, z tą różnicą, że każda taka komórka procesorów strumieniowych otrzymała po dwie dedykowane jednostki odpowiadające za obliczenia związane ze śledzeniem promieni, nazwane Ray Accelerator.



W RDNA 2 dodano też sprzętowe wsparcie dla zmiennej jakości cieniowania, czyli Variable Shading Rate, oraz nowy filtr Sampler Feedback Streaming, oszczędzający do 60 procent pamięci graficznej i jej przepustowości.



Pozostałe z ulepszeń w RDNA 2 to nowa wielordzeniowa jednostka rozdzielająca zadania do procesorów strumieniowych, zunifikowane jednostki geometryczne, rozproszone w architekturze typu Mesh i usprawnienia w jednostkach odpowiedzialnych za rasteryzację.



Wreszcie RDNA 2 posiada dwa niezależne, wirtualne potoki instrukcji, działając w sposób zbliżony do rdzenia x86 z trybem SMT - czyli dwuwątkowo. Jednostki przyspieszające obliczenia związane ze śledzeniem promieni mogą też być używane do przyspieszania innych obliczeń, np. uczenia maszynowego, czy zmiany rozdzielczości (skalowania).



Cały układ krzemowy opracowany przez AMD dla Microsoftu zawiera 15,3 miliarda tranzystorów umieszczonych na powierzchni 360,4 mm2.









