Piątek 21 sierpnia 2020 Bardzo dobre wyniki finansowe Nvidia

Autor: Zbyszek | źródło: Nvidia | 16:12 Nvidia opublikowała wyniki finansowe odnotowane w ostatnim kwartale rozrachunkowym, który trwał od 27 kwietnia do 26 lipca. Przychody korporacji w tym okresie były bardzo wysokie i wyniosły 3,87 mld. dolarów, o 26 procent więcej niż w poprzednim kwartale (3,06 mld. USD) i o 50 procent więcej aniżeli w tym samym kwartale przed rokiem (2,58 mld. USD). Zysk netto wyniósł 622 mln. dolarów - w porównaniu do 917 mln USD w poprzednim kwartale, i w porównaniu do 552 mln dolarów w tym samym kwartale przed rokiem. Na obniżenie zysku netto wpływ miały wydatki związane z przejęciem Mellanox - w innym przypadku zysk netto wyniósłby ponad 1 mld USD.



Ostatni kwartał rozliczeniowy to także pierwszy w historii Nvidia, w który za większość przychodu nie odpowiadały karty graficzne GeForce. Tym razem większość przychodu wygenerował dział Data Center, uzyskując przychód 1,74 mld USD, o 54 procent więszy niż we wcześniejszym kwartale, na co wpływ miały produkty serwerowe z serii Ampere.









