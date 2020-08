Poniedziałek 24 sierpnia 2020 Gitee ma ambicje by prześcignąć GitHuba

Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 05:01 GitHub to obecnie największy serwis hostingowy do współdzielenia oprogramowania Open Source wykorzystującego system kontroli Git, oraz jego rozwijania. Powstały w 2008 roku serwis oferuje przy tym wiele ważnych udogodnień, takich jak Bugtracker, system forków i statystyk oraz własną wiki, służącą do przechowywania dokumentacji umieszczonych na platformie projektów programistycznych. Jakiś czas temu został on przejęty przez Microsoft, który nieustannie go usprawnia. Dla niektórych krajów GitHub ma jednak jedną ogromną wadę. Z uwagi na sankcje ze strony USA platforma nie jest dostępna w niektórych regionach świata. Mowa o Syrii, Iranie czy okupowanym przez Rosję Krymie.



Takie uzależnienie od zachodnich polityków nie podoba się Chinom, które od dłuższego czasu bojkotują GitHuba i oferują swoją własną alternatywę o nazwie Gitee. Rząd Państwa Środka liczy na to, że w przyszłości ich platforma stanie się popularniejsza od swojego obecnego rywala i dlatego bardzo mocno w nią inwestuje. Obecnie 7-letni Gitee ma 10 milionów repozytoriów i 5 milionów aktywnych deweloperów i wciąż rośnie. Dla porównania GitHub liczy sobie ponad 100 milionów repozytoriów i ponad 31 milionów aktywnych użytkowników (dane z listopada ubiegłego roku).







