Nowe akcesoria od Razera dla pracowników biurowych

Autor: Wedelek | źródło: Razer | 05:15 Razer poszerzył swoją gamę produktów o trzy nowe akcesoria wchodzące w skład linii Productivity Suite, przeznaczonej dla klientów biznesowych. Ich profesjonalny charakter ma podkreślać bardziej stonowana, biało-szara stylistyka, oraz design opracowany wspólnie z Humanscale. W skład nowej rodziny wchodzi myszka Razer Pro Click, klawiatura Pro Type i podkładka Pro Glide. Ta ostatnia ma zapewniać dobrą precyzję i dużą swobodę ruchu, która została przez Razera wyceniona na $9,99/€11,99. Podkładkę wykonano z tkaniny z mikro splotu o grubości 3mm, a jej wymiary to 360 mm x 275 mm.



Jeśli chodzi o myszkę i klawiaturę, to te korzystają z mikroprzełączników od Razera, są bezprzewodowe i komunikują się za pomocą interfejsu Bluetooth, choć producent przewidział też możliwość zastosowania połączenia kablowego.



Klawiatura Pro Type korzysta z przełączników mechnicznych typu Orange, które oferują żywotność na poziomie 80-milionów wciśnięć. Wbudowano w nią też system podświetlenia z diodami LED, oraz chip połączony z pamięcią nieulotną, która pozwala na zapisywanie makr oraz ustawień. Klawiatura może pracować z czterema urządzeniami jednocześnie, a jej cena to $139.99 / €149.99.



Razer Pro Click, czyli najnowszy gryzoń tej firmy, dostał przełączniki wytrzymujące 50 milionów klików, 8 programowalnych przycisków, pojemną baterię oraz czujnik optyczny Razer 5G. Cena opisywanej myszki to $99.99 / €109.99, a jej rynkowy debiut zapowiedziano na 27 sierpnia. Tego dnia rozpocznie się też sprzedaż pozostałych akcesoriów Razera, a niecierpliwi mogą już zamawiać je na stronie producenta.









