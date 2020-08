Poniedziałek 24 sierpnia 2020 Sony znów chwali się możliwościami swojego nowego pada. Tym razem w konkretnych grach

Autor: Wedelek | źródło: KitGuru | 05:31 Jedną z największych nowości wprowadzonych w PlayStation 5 będą zupełnie nowe pady o nazwie Dual Sense. Otrzymają one silniczki haptyczne oraz wielostopniowe spusty, które będą w stanie symulować wrażenie stawianego oporu. Wprowadzenie tak wielu usprawnień powoduje jednak, że dotychczas sprzedawane pady nie będą kompatybilne z nową konsolą, a to nie podoba się wielu graczom. Zwłaszcza tym, którzy pamiętają podobne zapewnienia wysuwane pod adresem płytki dotykowej w Dual Shockach 4, która jak się okazało wcale nie była taka niezbędna. Świadome tego problemu Sony stara się więc ze wszystkich sił przekonać maruderów, że wymuszone ograniczenia naprawdę mają sens.



Jednym z elementów prowadzonej kampanii reklamowej są wypowiedzi deweloperów, którzy opisują do czego chcą wykorzystać nowe możliwości DualSense. I tak Dinga Bakaba, czyli dyrektor odpowiedzialny za kierowanie zespołem pracującym nad Deathloop zdradził nam, że w jego grze spusty będą mogły się blokować, informując nas tym samym o zacięciu się trzymanej przez naszą postać broni palnej. Ma to pomóc w lepszym odbiorze przedstawionego świata gry i wpłynąć pozytywnie na imersję.



Z kolei w kolejnej odsłonie Ratchet and Clank podczas używania dwulufowej broni Enforcer spust będzie się dało łatwo wcisnąć jedynie do pewnego momentu. Potem pojawi się wyraźny opór i jeśli go zignorujemy dociskając mocniej spust, to broń wystrzeli w dodatkowym trybie, a przeciwnik oberwie z dwóch luf jednocześnie.



Równie ciekawe zastosowanie adaptacyjnego spustu przedstawia pracownik Polyphony Digital, czyli studia pracującego nad Gran Turismo 7. Tutaj element ten ma symulować pedał hamulca, a konkretnie jego wibrowanie w momencie gdy pojazd będzie tracić przyczepność. Twórcy chcą w ten sposób odwzorować działanie ABSu.









