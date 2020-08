Poniedziałek 24 sierpnia 2020 Tak wygląda nowy Behemot od Nvidii. Znamy też nieoficjalne ceny całej serii Ampere

Autor: Wedelek | źródło: Twitter | 05:58 Użytkownik Twittera o pseudonimie @GarnetSunset wrzucił do sieci zdjęcia przedstawiające jedną z kart graficznych Nvidii z rodziny Ampere. Jest nią GeForce RTX 3090, czyli akcelerator z GPU GA102-300-A1, wyposażonym w aż 5248 procesorów strumieniowych, oraz 24GB pamięci RAM typu GDDR6X. To co od razu rzuca się w oczy to olbrzymich rozmiarów układ chłodzenia, który składa się z dwóch aluminiowych radiatorów umieszczonych po obu stronach PCB, a także dwóch pokaźnych wentylatorów. Jego wymiary sprawiają, że nowy RTX potrzebuje aż trzech slotów w obudowie i bardzo dużo miejsca z przodu. Perspektywa utrudnia co prawda dokładne porównanie, ale i tak widać, że długość aluminiowego bloku jest wyraźnie większa niż w przypadku RTXa 2080, który posłużył tu jako pewien odnośnik.



Ciekawy jest też sam design, z charakterystycznym Xem na środku. Być może to tylko przypadek, ale trudno oprzeć się wrażeniu, że Nvidia chciała w ten sposób dać prztyczka w nos Intelowi i jego serii Xe.



Na deser pozostają nieoficjalne ceny nowej rodziny kart, które co istotne, mogą się jeszcze do premiery zmienić. Na razie wyglądają one tak:



• GeForce RTX 3090 - $1399,

• GeForce RTX 3080 - $799,

• GeForce RTX 3070 - $599,

• GeForce RTX 3060 - $399.









