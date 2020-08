Poniedziałek 24 sierpnia 2020 Plan wydawniczy AMD na najbliższe dwa lata

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 19:13 Do sieci trafił właśnie nowy fragment najnowszego planu wydawniczego AMD na lata 2020 – 2022, którego fragmenty mieliśmy już okazję na TPC oglądać. Wyraźnie widać na nim zaplanowaną na przyszły rok rodzinę desktopowych procesorów Warhol, które otrzymają rdzenie x86 Zen3 wytwarzane w 7nm litografii oraz wsparcie dla PCI-E 4.0. Na pierwszy rzut oka chipy te maja więc identyczną budowę jak zaplanowane na koniec roku chipy Vermeer, które przecież zastąpią. Najprawdopodobniej będziemy w tym przypadku mieć do czynienia z dopracowaniem istniejącej architektury poprzez zwiększenie zegarów bazowych i być może ilości dostępnych rdzeni x86, ale już dla nowej podstawki, którą AMD zapewne nazwie po prostu AM5.



Pod tym względem duże zmiany wniesie dopiero zaplanowany na 2022 rok Raphael, który ma w sobie łączyć rdzenie Zen 4 i IGP na bazie Navi. Widać procesory bez IGP będą wtedy dla czerwonych passé.



A skoro już jesteśmy w temacie APU, to w 2021 roku dostaniemy od AMD dwie rodziny tych układów, obie znacząco się od siebie różniące. Pierwsza z nich nazywa się Cezane i ma stanowić mix rdzeni x86 Zen 3 z Vegą i kontrolerem pamięci LPDR4x/DDR4. Druga, czyli Van Gogh dostanie z kolei nowsze IGP na bazie Navi 2 oraz kontroler LPDR4X/LPDR5 zestawione ze starszymi rdzeniami x86 Zen2, ale za to wspomaganymi przez koprocesor do maszynowego uczenia (CVML).



Reasumując zapowiada się ciekawie, ale mimo wszystko szkoda, że na Raphaela będziemy musieli czekać aż do 2022 roku.









K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.