Wtorek 25 sierpnia 2020 Na początku przyszłego roku zobaczymy nowego Switcha?

Autor: Wedelek | źródło: WCCFTech | 05:01 Nintendo Switch od momentu swojego debiutu sprzedaje się po prostu rewelacyjnie, a wprowadzenie tańszej i prostszej konstrukcyjnie wersji Lite jedynie zwiększyło zainteresowanie hybrydową konsolą Japończyków. Od jakiegoś czasu mówi się, że wielkie N wprowadzi jeszcze jedną, tym razem wydajniejszą wersję Switcha, przeznaczoną dla bardziej wymagających użytkowników, ale jak na razie nic takiego się nie wydarzyło. Tymczasem według tajwańskiego Economic Daily News nowa wersja tej konsoli pojawi się w sprzedaży już na początku 2021 roku, uzupełniając obecne portfolio firmy. Źródłem tych rewelacji są dobrze poinformowane osoby zajmujące się dostawą części dla nowego urządzenia.



Co ciekawe tym razem w ogóle nie pada stwierdzenie, że dostaniemy mocniejszego Switcha. Może to sugerować, że ta nowa, trzecia wersja będzie oferować jakieś niedostępne dla podstawowej wersji funkcje, a niekoniecznie wyższą moc dostępną po podłączeniu do docka. Czy tak faktycznie będzie przekonamy się w przyszłym roku.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.