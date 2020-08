Wtorek 25 sierpnia 2020 Analitycy z Northland obniżają prognozy rynkowe dla AMD

Autor: Wedelek | źródło: WCCFTech | 05:15 Northland Capital Markets obniżył swoje prognozy dla AMD zmniejszając przewidywaną, docelową cenę akcji do $80 (aktualnie to około $83). Pracujący w niej analitycy, na czele z Gusem Richardem twierdzą, że dotychczasowe estymacje są zbyt optymistyczne i producentowi z Sunnyvale nie uda się zdobyć tak dużej ilości rynku jak twierdzą co poniektórzy. Na przeszkodzie AMD maja stanąć przede wszystkim producenci procesorów na bazie architektury ARM, którzy tworzą coraz mocniejszą konkurencję, głównie w najbardziej dochodowym segmencie serwerów. Swoje ma mieć też do powiedzenia Intel, który nie odda łatwo udziałów i w niedalekiej przyszłości wprowadzi do oferty nowe CPU i GPU.



Chipzillę w walce z AMD wspomoże TSMC, które ma pomóc Intelowi w produkcji układów scalonych, użyczając mu linii produkcyjnych w litografii 7nm, które zwolniły się po banie dla Huaweia i przejściu Apple na proces 5nm.



Trzeba przy tym zaznaczyć, że o ile spostrzeżenia Northland Capital Markets są bardzo celne, tak zdaniem innych firm analitycznych AMD powinno poradzić sobie z oboma zagrożeniami i dlatego na razie nie obniżają oni raitingu tej firmy.







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.