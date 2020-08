Wtorek 25 sierpnia 2020 A jednak da się podkręcać na płycie z chipsetem A520

Autor: Wedelek | źródło: Guru3D | 05:30 (1) Wprowadzony w ubiegłym tygodniu do oferty AMD chipset A520 to propozycja dla najmniej wymagających użytkowników zainteresowanych zakupem taniej płyty głównej. Układ ten nie oferuje na przykład wsparcia dla interfejsu PCI-E 4.0 i zapewnia tylko jedno złącze USB 3.2 Gen2. Poza tym nie można za jego pomocą dokonać OC procesora. Funkcja ta jest zablokowana z uwagi na słabą jakość sekcji zasilającej w najtańszych płytach głównych, co akurat w tym przypadku jest zrozumiałe. Mimo to szybko okazało się, że na płycie Gigabayte’a z A520 oraz firmware F1 funkcja OC procesora nie została wyłączona i można z powodzeniem spróbować zwiększyć moc swojego CPU.



Ciężko powiedzieć, czy jest to objaw błędu ze strony Gigabyte’a czy celowego działania i jak długo funkcja ta będzie dostępna. AMD jest w tym zakresie dużo bardziej liberalne niż Intel.



Poniżej możecie zobaczyć wideo nakręcone przez jednego z użytkowników, który z sukcesem podniósł taktowanie swojego Ryzen 5 3600 do 4389MHz, wykorzystując do tego właśnie płytę Gigabyte A520M-H:









K O M E N T A R Z E

Wedelek (autor: kombajn4 | data: 25/08/20 | godz.: 06:07 )

To nie "jeden z użytkowników" tylko Buildzoid. Jeden z lepszych na YT fachowców od sekcji zasilania, analizy płyt głównych od strony komponentów elektronicznych i różnych pokręconych modyfikacji podnoszących potencjał OC (typ np lutował kondensatory bezpośrednio do CPU)



