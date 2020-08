Wtorek 25 sierpnia 2020 Beelink GT-R Pro – mikrokomputer z mobilnym Ryzenem na pokładzie

Autor: Wedelek | źródło: Tom's Hardware | 05:44 Chiński Beelink wprowadził do oferty ciekawy minikomputer na bazie APU Ryzen, przeznaczony dla klientów biznesowych. Jego przeznaczenie zdradza miedzy innymi umieszczony na froncie przycisk, który pozwala pracować temu urządzeniu w dwóch trybach: jak zwykły komputer lub jak HUB. Wewnątrz niewielkiej obudowy o wymiarach 168 x 120 x 47mm zamknięto mobilnego Ryzena 5 3550H z 4-rdzeniami, 8-wątkami, zegarem 2,1/3,7GHz i IGP Vega z ośmioma blokami CU (1200MHz). Model GT-R Pro otrzymał też dwa sloty DDR4 SO-DIMM z obsługą do 64GB RAMu, dwa złącza M.2, z których jedno jest kompatybilne z nośnikami PCIe NVMe, oraz relatywnie wydajny układ chłodzenia z trzema miedzianymi ciepłowodami i dwoma niewielkimi wentylatorami.



Na pokładzie znajdziemy też kartę WiFi 6, układ DAC ESS ES9018 32-bit Hi-Fi, dwa mikrofony, trzy porty USB 2.0 cztery USB 3.0, dwa Gigabit Ethernet, standardowego jacka, dwa HDMI, DisplayPort, USB typ C oraz czytnik linii papilarnych. Należy przy tym zaznaczyć, że USB C i jeden z HDMI działają tylko w trybie HUBa.



Beelink GT-R Pro został wyceniony na $348, a jego sprzedaż ruszy w przyszłym miesiącu. Firma pozyskała środki na jego zaprojektowanie w drodze zbiórki zorganizowanej w serwisie IndieGoGo, który jest obecnie najszybszym sposobem na pozyskanie własnego egzemplarza.









K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.