Wtorek 25 sierpnia 2020 Serious Sam: The First Encounter za darmo w serwisie GOG

Autor: Wedelek | źródło: GOG | 18:43 Fani strzelanek mają szansę na zdobycie za darmo pierwszej części gry Serious Sam, która jest dostępna za darmo na platformie GOG. Pozyskać można ją w ramach akcji Harves Sale jeszcze przez nieco ponad 20 godzin, a w tym celu należy po prostu odwiedzić stronę promocji i kliknąć w dedykowany przycisk. Tytułowe „Pierwsze starcie” na rynek trafiło w 2001 roku, zachwycając ówczesnych graczy i recenzentów nietuzinkowym pomysłem na realizację strzelanki. Dziś gra mimo archaicznej oprawy graficznej oferuje miłą odskocznię od wciskanych wszędzie na siłę mikro transakcji i elementów RPG, oferując po prostu czystą rozwałkę.



Warto przy tym nadmienić, że w ramach Harves Sale na GOGu można również kupić ponad 1500 gier w obniżonych cenach, więc jeśli ktoś z Was od dawna polował na jakiegoś klasyka, to teraz jest dobry moment by sprawdzić jego cenę.







