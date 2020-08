Wtorek 25 sierpnia 2020 CTR – nowe narzędzie do automatycznej optymalizacji Ryzenów

Autor: Wedelek | źródło: Guru3D | 18:44 (3) Znany wśród entuzjastów 1USMUS zapowiedział udostępnienie we wrześniu swojej nowej aplikacji dla Ryzenów. Nosi ona nazwę ClockTuner for Ryzen (w skrócie CTR), a jej zadaniem jest poprawa wydajności i efektywności procesorów AMD z rdzeniami x86 Zen 2. Według autora program zapewni szereg opcji pozwalających dostosować kluczowe parametry każdego z bloków CCX, w tym napięcie z jakimi działają, a także dokonać ich analizy. Wbudowany algorytm wykryje który CCX działa najlepiej, a następnie przeprowadzi szereg testów ustawiając dla każdego z modułów optymalne parametry. Wybrane ustawienia zostaną też gruntownie zbadane za pomocą zmodyfikowanego testu Prime95 pod kątem stabilności, a wynik całego procesu będzie można sprawdzić za pomocą zmodyfikowanego Cinebencha 20, który również będzie częścią pakietu.



CTR ma działać z każdą dostępną płytą główną i procesorem od AMD z Zen 2, potrafiąc ominąć nałożone przez producenta limity, ale bez żadnego ryzyka. Twórca zaznacza, że podczas programowania dołożył wszelkich starań, by napisany przez niego kod był wolny od błędów, dziur i dziwnie działających fragmentów, które mogłyby wywoływać alerty ze strony antywirusów.



Przy tym CTR został zaprojektowany w taki sposób, by mogła skorzystać z niego nawet osoba bez odpowiedniej wiedzy technicznej. Cały proces jest w zasadzie w pełni automatyczny i nie wymaga ingerencji ze strony użytkownika.



Pierwsze testy pokazują, że nowe oprogramowanie do 1USMUSa ma ogromny potencjał. Potraktowany nim Ryzen 3900X pracował dzięki optymalizacji o 7% szybciej, zużywając przy tym o 9,5% mniej energii, a w przypadku 3960X uzyskano +5% do mocy i 4,5% do efektywności.



Dodam jeszcze tylko, że ten sam 1USMUS zaprojektował też narzędzie DRAM Calculator.









K O M E N T A R Z E

uzyskano +5% do mocy i 4,5% do efektywności (autor: DrLamok | data: 25/08/20 | godz.: 19:13 )

czyli???

pobiera 5% więcej prądu i jest 4.5% szybszy?? czy o co chodzi w tym zdaniu??





DrLamok (autor: pawel1207 | data: 25/08/20 | godz.: 19:29 )

ni po prostu obniza napiecie dzieki czemu ogranicza wydzielanie ciepla co za tymidzie pozwala na wyzszy zegar pozatym robi to z z automatu ustawiajac kardzy rdzen czy tam ccx czy jak sie to zwie osobno to przy powiedzmy 16 rdzeniach moga byc calkiem spore zyski zwaszcza ze amd ma spory rozrzut w wydajnosci i mozliwosci poszczegolnych rdzeni :D





mowiac ogulnie (autor: pawel1207 | data: 25/08/20 | godz.: 19:34 )

da sie to ogarnac smemu ale z tym programem o wiele latwiej i szybciej to sie robi inaczej program po prostu ustala najlepsze parametry wg programu dla karzdej grupy rdzeni jak ze w ryzenach jeden pujdzie na 4.2 a inny na 4.4 na tym samym napieciu w ramach tego samego cpu :D teoretycznie program zrobi z automatu to za ciebie co powiedzmy przy 64 rdzeniach moze byc dosc czasolchlonnymi kakolomnym zadaniem oczywiscie to nie jest jakies hard oc po prostu bezpieczne i stabilne ustawienia dla poszczegolnych rdzeni ..:D jak masz ich 8 to mozesz to olac jak masz 16 to juz gra wata swieczki ..





