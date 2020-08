Środa 26 sierpnia 2020 W sierpniu 2021 roku Microsoft uśmierci Internet Explorera 11

Autor: Wedelek | źródło: Ubergizmo | 05:01 Microsoft ogłosił, że w sierpniu 2021 roku zakończy wsparcie techniczne dla przeglądarki Internet Explorer i do tego czasu wszyscy jej użytkownicy powinni przesiąść się na nowsze rozwiązanie – np. na dostarczaną z Windows 10 Edge. Koniec wsparcia oznacza, że IE w wersji 11 nie dostanie już żadnych poprawek bezpieczeństwa, a producent nie będzie pomagał w rozwiązaniu problemów z kompatybilnością z wybranymi stronami www. Te mogą się na Internet Explorerze nie wyświetlać poprawnie lub nie oferować części funkcjonalności dostępnej dla konkurencyjnych przeglądarek. Już teraz wiadomo, że z opisywanymi programem nie będą w pełni kompatybilne usługi powiązane z pakietem Microsoft 365.



Producent chce w ten sposób dać użytkownikom znać, że pora porzucić przestarzałe rozwiązanie. Co ciekawe Microsoft nie ma planów by usunąć Internet Explorer z systemu i ten nadal będzie w nim obecny, a przynajmniej przez pewien czas. Być może chodzi tu o zachowanie kompatybilności z pewnymi rozwiązaniami z minionej ery, które mimo swojego wieku wciąż są wykorzystywane.







