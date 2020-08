Środa 26 sierpnia 2020 Do sieci trafiło zdjęcie GPU GA102-300. MSI planuje 29 modeli nowych GeForce'ów

Autor: Wedelek | źródło: ChipHell, inne | 05:15 W oczekiwaniu na zbliżającą się wielkimi krokami premierę nowych kart graficznych od Nvidii z rodziny Ampere mamy okazję obserwować coraz to nowsze przecieki na temat ich wyglądu i specyfikacji technicznej. Ostatnio na przykład do sieci trafiło zdjęcie prezentujące GPU GA102-300, czyli układ, który będzie zasilać najnowszego GeForce’a RTX 3090. Ten ma się składać z 5248 procesorów CUDA, które według przecieków zajmują powierzchnię 627 mm2. Mamy więc do czynienie z kawałem układu, który na pewno nie będzie tani w produkcji. Podobnie zresztą jak sama karta, która otrzyma też bardzo wydajne kości pamięci RAM typu GDDR6X o pojemności 24GB, oraz sporych rozmiarów układ chłodzenia, który zajmie aż 3 sloty w obudowie.



Nawet zasilanie będzie nietypowe. Nvidia zdecydowała się w tym przypadku na nowe złącze 12-pin, które będzie można zasilić za pomocą przejściówki z dwóch złącz 8-pinowych.



Na premierę nowych kart przygotowują się też partnerzy Nvidii, którzy pracują nad wersjami z autorskimi układami chłodzenia. Jednym z dowodów na prowadzone prace jest odnaleziony w EEC zapis, z którego wynika, że MSI zarejestrowało aż 29 różnych modeli o kodowym oznaczeniu V388, V389 i V390. Są to najpewniej RTXy 3070, 3080 i 3090, z których przynajmniej część powinna być dostępna na premierę. Reszta pewnie będzie debiutować na przestrzeni najbliższego roku.









