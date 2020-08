Środa 26 sierpnia 2020 Dostęp zdalny do komputera - możliwości programu TeamViewer

Autor: materiały partnera | 16:57 W 2020 roku praca zdalna zdecydowanie zyskała na znaczeniu. Możliwość wykonywania obowiązków poza siedzibą firmy w wielu przypadkach była ceniona przez pracowników już wcześniej, a ze względu na sytuację epidemiologiczną okazała się wręcz niezbędna. Co więcej, dzięki zastosowaniu odpowiednich aplikacji możemy nie tylko pracować zdalnie, ale również na bieżąco korzystać z komputerów, które cały czas znajdują się w siedzibie firmy.. Wszystko dzięki programowi TeamViewer. Jakie daje on możliwości?







TeamViewer – jak działa?



TeamViewer to najpopularniejsza na świecie aplikacja do dostępu zdalnego. Ze strony internetowej twórców tego programu możesz dowiedzieć się, że jest on pobierany każdego dnia przez 400 tys. internautów, a jednocześnie podłączonych jest do niego nawet 45 mln użytkowników. Z czego wynika aż tak duże zainteresowanie tym rozwiązaniem? Przede wszystkim jest ono bardzo proste w obsłudze, a także zapewnia szybkie i bezpieczne połączenie urządzeń. Nie jest to aplikacja, która sprawdza się wyłącznie w przypadku pracy zdalnej – może ona pomóc w wielu sytuacjach. Załóżmy, że przygotowałeś prezentację dla klienta, pojechałeś do niego, ale na miejscu okazało się, że zapisałeś plik na dysku komputera stacjonarnego, a nie na laptopie, który masz przy sobie. Nie masz kogo poprosić o przesłanie tej prezentacji. Co możesz wtedy zrobić? Jeśli na swoich urządzeniach masz zainstalowany TeamViewer, to skorzystasz ze zdalnego połączenia i bez problemu skopiujesz istotne dane.



Inne możliwości tego programu to wideospotkania czy zarządzanie urządzeniami w organizacji. Jest to bardzo przydatne rozwiązanie dla działów IT, które mogą eliminować problemy na urządzeniach firmowych bez konieczności fizycznej obecności w przedsiębiorstwie.



Najbardziej przydatne funkcje programu TeamViewer



TeamViewer ma opcje, z których możesz korzystać w swojej firmie i nie tylko. Oto najważniejsze zastosowania tej aplikacji:



Zdalne łączenie z urządzeniem w celu rozwiązania problemu technicznego, czyli to, o czym już wspominałem.



Wideokonferencje – dzięki TeamViewer można łatwo organizować spotkania online. Połączenie jest szyfrowane, konferencje można nagrywać, a w trakcie ich trwania pokazywać prezentacje, udostępniać pulpit i nie tylko.



Zarządzanie urządzeniem bez względu na zainstalowany system – po uzyskaniu zdalnego połączenia, np. z komputerem, możesz na nim pracować bez względu na to, jaki jest na nim zainstalowany system operacyjny. Możesz mieć na swoim urządzeniu Linuxa, a zarządzać zdalnie komputerem z Windowsem. To znakomicie sprawdza się w przypadku firm, w których na różnych sprzętach zainstalowane są inne systemy. Dzięki temu dział IT, pracując na systemie Windows, może się połączyć z komputerem z macOS i rozwiązać zgłoszony problem.





TeamViewer dla biznesu



Wiesz już, że TeamViewer jest tym programem, którego potrzebujesz? Zdecyduj się zatem na jeden z pakietów, odpowiedni dla twojej działalności. Do wyboru w ofercie home.pl masz następujące warianty:



Business – jeden użytkownik i jedna sesja.



Premium – wielu użytkowników i jedna sesja.



Corporate – wielu użytkowników i maksymalnie trzy sesje.



Inną różnicą pomiędzy tymi propozycjami jest liczba urządzeń objętych licencją. W przypadku Business są to 3 urządzenia, a w dwóch pozostałych wariantach nie ma ograniczeń. Np. możliwość raportowania połączeń przychodzących jest dostępna wyłącznie w pakiecie Corporate. Warto przemyśleć wybór, żeby uzyskać wszystkie funkcje, których potrzebujemy.



Dlaczego opłaca się skorzystać z oferty home.pl? Choćby ze względu na wsparcie w języku polskim. Kolejnym plusem jest to, że w tym przypadku subskrypcja nie przedłuża się automatycznie.



TeamViewer nie jest programem, który sprawdzi się wyłącznie w firmach. Ma on szerokie zastosowanie, a jego możliwości powinni docenić również indywidualni użytkownicy.







