Środa 26 sierpnia 2020 Debiut GeForce MX450, ale bez szczegółów technicznych

Autor: Wedelek | źródło: Notebook Check/Nvidia | 19:11 Nvidia dodała dziś oficjalnie do oferty nowe GPU dla laptopów z niskiej półki cenowej. Model MX450 jest pierwszą kartą graficzną tego producenta z tak niskiego segmentu, która będzie korzystać ze złącza PCI-Express 4.0. W zależności od wybranej wersji układ ten ma korzystać z pamięci typu GDDR5 lub GDDR6, zapewniając przy tym wsparcie dla DX12.1, Vulkana 1.2, OpenGL 4.6 i 1.2. Co ciekawe Nvidia nie podała do tej pory szczegółowej specyfikacji technicznej, więc nie wiemy jakimi jednostkami dysponuje ten model i jaka jest jego ostateczna wydajność. Na pewno będzie ona wyższa niż w MX350, ale nie wiadomo o ile. Z nieoficjalnych źródeł wiemy jedynie, że sercem MX450 będzie chip TU117 prawdopodobnie wyposażony w 1024 procesory strumieniowe.



Jeśli informacja ta się potwierdzi, to będziemy mieć najprawdopodobniej do czynienia z niżej taktowaną wersją Geforce’a GTX 1650.







