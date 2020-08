Środa 26 sierpnia 2020 Kolejne informacje o GeForce'ach z serii RTX 3000

Autor: Wedelek | źródło: Nvidia/inne | 19:12 (1) W ramach trwającej kampanii marketingowej Nvidia wypuściła dziś do sieci filmik omawiający zmiany poczynione w układzie chłodzenia i budowie PCB w nowych GeForce’ach. Dowiadujemy się z niego, że w nadchodzących kartach z rodziny Ampere zobaczymy PCB o nietuzinkowym kształcie, które zostało zaprojektowane tak, by nie przeszkadzać radiatorom i wentylatorom w efektywnym odprowadzaniu ciepła. Nvidia chwali się też wykorzystaniem nowych materiałów użytych do jego budowy, a także zaprojektowanym na potrzeby tych kart 12-pinowym złączem zasilającym. Potwierdzono również nowy design samych GeForce’ów, które otrzymają charakterystycznego Xa.



Ponadto do sieci trafiły nowe zdjęcia kart z serii 3000 oraz kolejne strzępki danych technicznych. Potwierdzają one 10GB pamięci RAM typu GDDR6X (384-bit) w RTX 3080 i 24GB w RTX 3080 (320-bit). W obu przypadkach będziemy mieć do czynienia z prędkością transferu danych na poziomie 19Gb/s.



Model RTX 3090 dostanie GPU GA102-300 z 5248 procesorami CUDA, w RTX 3080 będziemy mieć GA102-200 z 4352SP, a do RTX 3070 trafi najprawdopodobniej GA104-300 z 2944SP.







No i na koniec trochę PRowej gadki od Nvidii:







K O M E N T A R Z E

ojjj będzie gorąco (autor: sew123 | data: 26/08/20 | godz.: 19:50 )

no i będzie potrzeba dużo prądu aby to wykarmić..



