Czwartek 27 sierpnia 2020 LG Wing - nietypowy smartfon z dwoma ekranami jeszcze w tym roku?

Autor: Wedelek | źródło: Hexus | 05:01 Południowokoreański LG pokazał niedawno światu swój najnowszy koncept dwuekranowego smartfona. Urządzenie o nazwie kodowej Wing jest tzw. kanapką, co oznacza, że po złożeniu jeden z ekranów przykrywa drugi wyświetlacz. Zazwyczaj takie urządzenia rozkładają się jak stare telefony z klapką, ale nie Wing. Ten korzysta z patentu obracania ekranu o 90 stopni w taki sposób, by rozłożony smartfon przypominał kształtem literę T. To sprawia, że większy, zajmujący niemal cały front, wyświetlacz główny jest ułożony prostopadle do mniejszego ekraniku, a ten drugi, o przekątnej około 4-cali pełni rolę pomocniczą, wyświetlając np. klawiaturę lub inne elementy interfejsu.



Wygląda na to, że będzie go też można użyć do uruchomienia drugiej, równolegle działającej aplikacji. Trzeba przyznać, że koncept jest ciekawy, choć trudno powiedzieć czy się przyjmie. Premiera LG Wing nastąpi prawdopodobnie jeszcze przed tegorocznymi Świętami Bożego Narodzenia.









