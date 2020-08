Czwartek 27 sierpnia 2020 Asus ZenFone 7 dostępny w dwóch smakach

Autor: Wedelek | źródło: GSM Arena | 05:16 Asus wprowadził do oferty nowy model smartfona z serii ZenFone, który wyróżnia się z tłumu nietuzinkowym systemem mocowania aparatów na ruchomym zawiasie. Nie jest to co prawda pierwszy taki telefon na rynku, ale z racji tego, że podobnych urządzeń jest stosunkowo nie wiele, to mimo wszystko projekt Asusa przykuwa wzrok. ZenFone 7, bo tak się właśnie nazywa opisywany smartfon, występuje w dwóch flaworach, różniących się od siebie zastosowanym procesorem i ilością pamięci. Standardowa wersja ma Snapdragon 865, 6/8GB RAMu i 128GB pamięci na dane typu UFS 3.1, podczas gdy odmiana Pro otrzymała nieco szybszego Snapdragona 865+ połączonego z 8GB RAMu i 256GB SSD.



Reszta specyfikacji jest wspólna i obejmuje między innymi 6,67-calowy ekran AMOLED o natywnej rozdzielczości 1080 x 2340 pikseli, odświeżaniu 90Hz, 110% pokryciu palety kolorów DCI-P3 i wsparciu dla HDR10+, który został dla bezpieczeństwa przykryty szkłem Gorilla Glass 6. Do tego dochodzi 200Hz digitizer, układ IGP Adreno 650, ogniwo o pojemności 5000mAh z możliwością szybkiego ładowania prądem o mocy 30W, oraz oczywiście widoczne na zdjęciu trzy obiektywy: 8MP telefobiektyw, 64MP obiektyw główny (przysłona f/1.8, sensor IMX686, autofokus 2x1 OCL), oraz 12 MP obiektyw szerokokątny (f/2.2, IMX363). Prócz tego mamy dwie doświetlające diody LED oraz oprogramowanie pozwalającej nagrywać obraz w jakości 8K 30FPS oraz maksymalnie 4K 120FPS.



Obie wersje tego smartfona mają modem 5G, moduły NFC, WiFi 6, Bluetooth 5.1, dwa sloty na kartę SIM i złącze microSD na karty rozszerzeń. Ich wymiary zewnętrzne i waga to odpowiednio 165 x 77,28 x 9,9 mm, oraz 230 g, a występują one w dwóch wersjach kolorystycznych: Aurora Black i Pastel White. Jeśli chodzi o system operacyjny, to na pokładzie znajdziemy oczywiści Androida 10 z nakładką Zen UI 7.



Model standardowy został wyceniony na około 2800zł + VAT, a za odmianę PRO trzeba będzie zapłacić minimum 3600zł z VAT.









